ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجارى تنفيذها بأسيوط

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات في كل المحافظات، لدفع العمل بها، من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأسيوط، موضحًا أن هناك أكثر من 2700 مشروع يتم تنفيذها حاليًا ضمن هذه المبادرة المهمة، في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وغيرها، بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، والبالغ عددها 149 قرية بـ7 مراكز.

وأضاف اللواء عصام سعد أنه جار تنفيذ 11 محطة لمعالجة الصرف الصحي بمحافظة أسيوط، لافتًا إلى أنه من المقرر بانتهاء تلك المحطات، أن تصل نسبة التغطية بهذه الخدمة لنحو 84% من سكان المحافظة، مؤكدًا أن ذلك يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة.

كما تطرق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إلى موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة، التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة البشر والبضائع، حيث استعرض مؤشرات سير العمل بمشروع إنشاء محور منفلوط العلوي، الذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي بالطريق الزراعي، عابرًا نهر النيل، بإجمالي طول يبلغ نحو 41 كم، وكذا مشروع استكمال كوبري منقباد، الذي يعلو خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بطول 1600 متر.

الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور مصطفى مدبولي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المبادرة الرئاسية حياة كريمة متابعة موقف تنفيذ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

أسعار الفراخ والبط والحمام في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2023 بالتعاملات الصباحية

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلى اعترف للحكم أحمد الغندور بلمس الكرة يده قبل أن تسكن شباك الأهلى

محمد الباز يكشف حقيقة تقديم مواعيد الانتخابات الرئاسية

حرمان 2598 من جماهير الأهلى والإسماعيلى من حضور مباريات الدورى

حقيقة فيديو وقوع مشاجرة بفندق فى الغردقة لـ"تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا