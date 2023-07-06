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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 مواطنين بانقلاب موتوسيكل بـ6 أكتوبر

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

وقع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق ميدان النافورة نطاق مدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على مدينة 6 أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق، ما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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