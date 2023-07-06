أستاذ اقتصاد: الاهتمام بالبنية التحتية ساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي بمصر

علق الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، على إعلان "أونكتاد" أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف إلى 11 مليار دولار.

وقال "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، "إنه رغم انخفاض معدلات الاستثمار العالمية بنحو 12%، إلّا أن الدولة سجلت زيادة تصل إلى الضعف فيما يتعلق بتدفق الاستثمار.

وأضاف أن الزيادة في معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل أزمات متوالية يعاني منها العالم أجمع، من حرب روسية أوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم العالمي".

وتابع "الدولة رغم كل هذه التشابكات، استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة في التدفق الاستثماري الأجنبي لعدة أسباب أبرزها المناخ العام للدولة المصرية جاذب للاستثمارات، لأنه يأتي تحت مظلته العديد من الأمور".

ولفت الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية ساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر لأكثر من الضعف، بالإضافة إلى الاهتمام بالنبية التشريعية، والأمن والأمان وغيرها من العوامل التي أصبحت جميعها محققة داخل الدولة المصرية.