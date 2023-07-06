تفاصيل التقديم "إلكترونيا" للالتحاق بالصف الأول الثانوي في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة عمل واستعدادات المديرية المتعلقة بالتقديم الإليكتروني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024-2023، والمقرر أن تبدأ اعتباراً من الثلاثاء المقبل 11 يوليو الجاري وتستمر حتى الثلاثاء 25 من ذات الشهر.

وقال محمد عبد التواب، وكيل التعليم، إنه تم قد عقد اجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومسؤولى التعليم العام والثانوي، لمناقشة آليات وإجراءات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على الشهادة الإعدادية بحد أدنى 233 درجة للطلبة النظاميين، و203 لطلاب الخدمات وذلك على الرابط https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login، على أن يقوم الطالب بطباعة ورقة الرغبات المسجلة وإرفاقها مع الملف الورقي وتقديمها للمدرسة بداية من الأحد 30 يوليو الجاري مع استكمال باقي أوراق التقديم وسداد المصروفات الدراسية المقررة.