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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل إطلاق المتحف المصري بالتحرير مبادرة "راديو المتحف"

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

كشف الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، تفاصيل عن  مبادرة “راديو المتحف المصري”، مؤكدا أن الفكرة جاءت بناءً على توجيهات وزير السياحة والآثار، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقطاع المتاحف.

وأشار "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أهمية نشر الوعي بطرق متنوعة، موضحًا أن المبادرة تستهدف إعادة فكرة الراديو الجليلة لأذهان المواطنين، قائلا: "الناس حول العالم تتجه بشكل أكبر نحو التقنيات الحديثة ومواقع التواصل، وبدأت الابتعاد عن الزمن الجميل الخاص بالراديو".

وأضاف أن فريق مواقع التواصل الاجتماعي بدأ في تنفيذ فكرة مبادرة "راديو المتحف المصري"، إذ يجري تسجيل فقرات متنوعة للراديو بأصوات أمناء من المتحف المصري، لتقديم معلومات عن الأنشطة التي تُجرى داخل المتحف ويتم تقديم شرح الآثار وغيرهما".

وتابع الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير "المتحف المصري مكان للزيارة فعليا، ولكن هناك أقسامًا كثيرة كالترميم والتعليم والأرشيف، يسجل المسؤولون بها فقرات عنها".

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