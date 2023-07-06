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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالب بالثانوية العامة يمتحن بـ"فانلة الأهلى": "مفيش أحلى منها لجلب الحظ"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ظهر عدد كبير من طلبة مدرسة الأورمان الإعدادية بالعجوزة، عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، مرتدين قمصانا رياضية لفرق كرة القدم، خاصة أندية الأهلي وريال مدريد ومنتخب الأرجنتين.

طارق، طالب بالثانوية العامة، ظهر مرتديا قميص الأهلي، وقال: "عندي لعب كورة بعد الامتحان، ومتعود على كده عشان أخرّج نفسي من الضغط العصبي طول الأسبوع، ومفيش أحلى من فانلة الأهلي أحضر بيها الامتحان عشان تجبلي معاها الحظ والتوفيق، زي ما بيحصل معانا في البطولات الكبرى".

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش، سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة ودفع غرامة عشرة آلاف جنيه، ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

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الأهلي وريال مدريد الأهلي وريال التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 الصف الثالث الثانوي امتحان اللغة الأجنبية

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