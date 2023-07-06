"الأورمان" تنتهي من توزيع 10 أطنان لحوم لدعم أهالي 40 قرية بأسوان

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من توزيع عدد 10 آلاف كيلو لحوم بلدي تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داخل مجزر نجع السايح بمركز إدفو، ومجزر أبو وير بمركز كوم أمبو، ومجزر الشلال بمركز أسوان وذلك تحت إشراف الطب البيطري، و تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الاورمان، في بيان صحفي، اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع، وانتهت الجمعية من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة أسوان.

وعرض شعبان الخطة حيث تم التوزيع فى قرى ابوالريش قبلى ونجع القروض والسيل الريفي وكيما عزبة جراجوس وجبل تاقوق والكرور وغرب أسوان ونجع القبة وبنبان والسبخاية والمنصورية و الرقبة ونجع البحر و نجع القيقر والشطب والكلاحين بمركز دراو، وقرى حاجر السباعية والمعمارية ونجع السايح والمويسات وكلح الجبل والشراونة بحرىوالمريناب والزنيقة والقنادلة والغنيمية والرديسية مركز ادفو، وقرى فارس واقليت والرغامة البلد والرغامة غرب والرغامة شرق والفؤادية والتوفيقية وسلوا بحرى والشبيكة وجعفر الصادق وسلوا قبلى مركز كوم امبو، وقريتي عنيبة وارمنا مركز نصر النوبة.

وأضاف أن الجمعية انتهت أيضا من ذبح أضاحيها، عصر يوم السبت بتوقيت البلاد المستورد منها، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية أهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الاورمان وعدد من الأطباء البيطريين، وذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الأضاحي منذ اختيار الماشية إلى وصول اللحوم، إلى مستحقيها ان تتم كل هذه المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.