ضبط 33 قطعة سلاح و4 قضايا اتجار بالمخدرات بأسيوط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة القوصية)،أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط عدد (33) قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش - طبنجة - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 28 متهم " لعدد 20 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (384) حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .