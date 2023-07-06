بعد تراجع الواردات 27.4%.. محمد البهواشي: مصر الآن على الطريق الصحيح

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي: إن انخفاض قيمة الواردات بقيمة 27.4% مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه من الدولة، بأن يكون اقتصادنا قائم على الإنتاج المحلي، وأن تخرج مبادرات تشجع المنتج المحلي، وتعظم من الاستفادة من منتجاتنا بدلا من الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن مصر استفادت من أزمة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية؛ لأنه بسبب وجود مشاكل في سلاسل الإمداد، كان من الضروري الاعتماد على المكون المحلي، والاستغلال الأمثل لمواردنا، والاعتماد عليها بشكل أكبر.

ولفت: إلى أن تراجع الواردات شيء محمود جدا، ولم يأتي من فراغ، موضحًا أننا اصبحنا قادرين بالمنتج المحلي تغطية جزء بديل للمستورد، فأصبحنا نعتمد على منتجاتنا الطبية والمشتقات النفطية بشكل أكبر، موضحًا أن مصر الآن تمتلك مدينة للدواء، تنتج أغلب احتياجات المصريين من الدواء، إضافة إلى أن وزارة البترول تعظم من الاستفادة من مواردها ومشتقاتها النفطية واعتمادها على الغاز الطبيعي بديل للمشتقات النفطية، وكل هذا شيء جيد ويقلل فاتورة الاستيراد.

واختتم:"مصر الآن تخطو نحو الاتجاه الصحيح، والآن هناك حالة من التعافي في ميزاننا التجاري".