"الزراعة" تعلن أبرز أنشطة "المركزي للنخيل" في تطوير إنتاج التمور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا حول أبرز أنشطة المعمل خلال شهر يونيو الماضي.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل، إنه تم خلال الشهر الماضي، تنفيذ عدد من الأنشطة، التدريبية والبحثية والارشادية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب.

وأضاف جاد الله أن المعمل استقبل وفدا من منظمة الفاو ومشروع بلد واحد منتج واحد ذو أولوية، حيث تفقدوا الأقسام المختلفة والأنشطة الخاصة بالنخيل وتطويره، كما شارك المعمل ايضا ضمن الدورة الإرشادية، والتي نظمتها هيئة الطاقة الذرية يعنوان: أستخدام الأشعاع وبرامج المكافحة المتكاملة، حيث تم إلقاء محاضرة بعنوان “استراتيجية الدولة المصرية في التوسع في زراعة النخيل وزيادة الإنتاجية”، فضلا عن المشاركة في الندوة الارشادية التي تم تنظيمها بقرية دراو بمحافظة أسوان بمحاضرة حول “خدمة رأس النخلة ومكافحة آفات نخيل البلح”، فضلا عن الندوة التي تم تنظيمها بقرية أبو الريش بحري، بمحافظة أسوان.

وتابع أنه تم أيضا مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان “الطرق المتكاملة لمقاومة الفطريات المرتبطة بثمار نخيل البلح التالفة بعد الحصاد تحت ظروف محافظة أسوان”، للباحثة آية حسين حامد قاسم بفرع المعمل بأسوان بقسم آفات وأمراض النخيل، فضلا عن إلقاء محاضرة علمية إرشادية بالزقازيق ضمن البرنامج الإرشادى لمحافظة الشرقية تحت عنوان العمليات الفنية التي تجري على رأس النخلة وكيفية الوقايه والعلاج من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وأضاف أنه تم تنظيم يوم حقلي بمدينة سيوة، وورشة عمل علمية وعملية على أرض الواقع، تم فيها توضيح كيفية إجراء عملية التقويس السلمية التي يتم من خلالها تحسين جودة الثمار والحفاظ عليها من التساقط.

واختتم بأنه تم أيضا تنظيم ثلاثة أيام حقل بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، بحضور عدد من المهتمين بزراعة نخيل البلح، عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول، فضلا عن تنظيم ندوة إرشادية، تحت عنوان “العمليات الفنيه التي تجري على رأس النخلة وكيفية الوقاية والعلاج من الإصابه بسوسة النخيل الحمراء”.