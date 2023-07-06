وفاة طالب أثناء امتحان اللغة الإنجليزية فى أسوان

توفى طالب "دمج" من ذوي الهمم بإحدى لجان مدرسة "محمد خالد الثانوية" بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية، صباح اليوم الخميس، حيث تعرض لحالة إعياء شديدة داخل اللجنة، وأثناء نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف توفى فى الطريق.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما شعر الطالب "عبدالكريم محمد عباس" من قرية الأحمدية بمدينة كوم أمبو- أحد طلاب "الدمج" من ذوي الهمم- بضيق في التنفس أثناء أداء الامتحان اللغة الإنجليزية بلجنة رقم (١٩) بمدرسة "محمد خالد الثانوية"، وعلى الفور، تم استدعاء الإسعاف إلا أنه توفى قبل وصوله للمستشفى.

امتحانات الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمّنة بالمدارس الحكومية.