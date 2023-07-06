"إنجليزي" الثانوية في نظر أولياء أمور: "الترجمة غريبة ويتضمن كلمات جديدة"

حرص عدد من أولياء الأمور على مصاحبة أبنائهم خلال امتحانات الثانوية العامة وانتظارهم أمام لجان الثانوية العامة، لحين خروجهم والاطمئنان عليهم، وخلال تواجد بعض الأمهات أمام لجان مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، تبادلا الحديث حول أزمة امتحانات الثانوية العامة.

تقول سمية، إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى مهما كان مستوها “تكون غريبة بعض الشئ بالنسبة للطلاب خاصة في أمور الترجمة”.

وهو ما أكدته رفيقتها هدى، مضيفة أن أزمة امتحانات اللغة الإنجليزية “وجود كلمات وجمل يتعرض لها الطالب لأول مرة”، ما يجعلها صعبة في كل المستويات.

أضافت نهى، ولي أمر، أن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى لا تعتمد على المنهج بشكل كلي، بل تعتمد على فهم الطالب للغة ومدى قدرته على الترجمة السليمة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو، ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، وتستكمل الأحد 9 يوليو بامتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.