أهالي طلاب مدرسة زهراء حلوان يشكون تأخر تسليم ورقة الأسئلة باللجان

شكا عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، من تأخر تسليم ورقة الأسئلة للطلاب عقب مرور نصف ساعة من مدة الامتحان.

وقالت والدة الطالبة "لمياء" إن شكوى ابنتها الوحيدة والدائمة هي التأخر في استلام ورقة الأسئلة، حيث يقلل ذلك من وقت الإجابة، فضلًا عن قلقها من انتهاء الوقت قبل استكمال الامتحان.

فيما قالت والدة الطالبة "حبيبة محمود" إنه خلال أول أسبوعين من امتحانات الثانوية العامة كانت الطالبات بمدرسة زهراء حلوان يتسلمن ورقة الأسئلة في وقتٍ متأخر بعد مرور ربع ساعة من مدة الامتحان على الأقل.

وأوضحت والدة الطالبة "بسملة محمود" أن الامتحانات تتم بشكل ميسر عدا تسليم ورقة الأسئلة في وقت متأخر، وكذلك كتيب المفاهيم الذي يحصلن عليه بعد مرور أكثر من نصف ساعة من الوقت.

امتحانات الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمّنة بالمدارس الحكومية.