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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات للصوص سرقة المساكن في رشيد بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات دمنهور كل من "ن. ال" و"م. ي" بالسجن المشدد 6 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في القضية المقيدة برقم 20836 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة رشيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، إخطار من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بقيام المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المساكن ليلا بدائرة مركز رشيد.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز ومدينة رشيد قيام كل من المتهمين بسرقة مبالغ مالية من مسكن المجني عليهم "ن. س" ربة منزل و"م. س" مدرس جامعي.

 توصلت التحريات إلى قيام المتهم الأول بالدولوف إلى المسكن محل الواقعة ليلا عن طريق كسر مستخدما أدوات في ذلك وحال حملة سلاح ناري، بعد أن قام بارتداء ملابس سوداء وإخفاء ملامح وجهه واستطاع من سرقة مبالغ مالية خاصة بالمجني عليه الثاني.

كان المتهم الثاني في انتظاره مستخدما سيارة للتحرك عقب إتمام عملية السرقة ، ولاذوا بالفرار ،وتحرر محضر بالواقعة.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين والسيارة والأدوات المضبوطة، وتولت النيابة التحقيق ، حيث تبين أن المتهمين كونا تشكيلا إجراميا تخصص في سرقة المساكن ليلا حال حملهم الأسلحة،وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

محكمة جنايات دمنهور المصاريف الجنائية المستشار ياسر الوصيف الأجهزة الأمنية مديرية أمن البحيرة

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