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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. افتتاح فرع توثيق نادي الرواد بالعاشر من رمضان

وزارة العدل
وزارة العدل

تفتتح وزارة العدل، اليوم الخميس، فرع توثيق نادي الرواد بمنطقة الأردنية بالعاشر من رمضان، بحضور مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، ومساعد الوزير لأبنية المحاكم، ومحافظ الشرقية.

وقد تم تجهيز الفرع لتقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت، فضلًا عن تخصيص شباك وغرفة استراحة وحمام لذووي الهمم، بالإضافة للخدمات لباقي المواطنين، ومنحهم حق الدخول للنادي سواء أعضاء أو غير أعضاء.

يأتي افتتاح هذا الفرع، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها بالفترة المسائية للتيسير على المواطنين

 

العدل منطقة الأردنية بالعاشر من رمضان العاشر من رمضان فرع توثيق نادي الرواد

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