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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدلات تشغيل وتسير 25 رحلة جوية لعودة الحجاج

عودة الحجاج
عودة الحجاج

يشهد الجسر الجوى الذى تسيره مصر للطيران اليوم الخميس أعلى معدلات التشغيل ليصل إلي  25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات جدة / القاهرة، 12 رحلة المدينة/ القاهرة، 2 رحلة جدة / الأقصر، 2 رحلة جدة / باماكو. 

وتضم الرحلات الجوية حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وقرعة سوهاج وقنا والمنيا وتضامن البحيرة وبورسعيد والسويس والإسماعلية والقليوبية وجنوب سيناء والقاهرة والفيوم والشرقية ومرسى مطروح والمؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد  وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

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