برنامج تدريبي لـ"هيئة الدواء" عن ممارسات التصنيع الجيد

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي عن ممارسات التصنيع الجيد المستوى الأساسي، لافتة إلى أنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات يوم الأحد، ولمدة ٤ أيام متتالية، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

تأتي الورشة في أعقاب مشاركة هيئة الدواء المصرية في الاجتماع الاستشاري لمنظمة الصحة العالمية للجنة المعنية بمراجعة أساسيات وقواعد ممارسات التصنيع الجيد للمستحضرات الطبية، والذي أقيم في مدينة جنيف بسويسرا مطلع الأسبوع الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عملية التفتيش على المصانع المنتجة للمواد الخام المستخدمة في إنتاج المستحضرات الطبية، وذلك للتأكد من سلامة وجودة تلك المستحضرات بما يتناسب مع المتطلبات العالمية.

كما ناقش الاجتماع وضع أساسيات وقواعد لممارسات التصنيع الجيد الخاص بالتوجه الجديد نحو التصنيع المستدام، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأدوية، ووضع قواعد التفتيش، والتأكد من تثبيت برامج الذكاء الاصطناعي للتأكيد على سلامة وجودة وكفاءة المستحضرات الطبية.

وناقش الاجتماع أيضًا، وجوب تعديل بعض الأساسيات وقواعد ممارسات التصنيع الجيد القديمة، وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في مجال التصنيع الدوائي.