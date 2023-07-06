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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بقنا الجديدة 16 يوليو الجاري

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 يوليو 2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي السكني الرابع بمدينة قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وقال وزير الإسكان - في بيان - إن طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة يأتي في إطار توجهات الدولة لتوفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل، وتحقيق رغبة المواطنين في تملك الأراضي بالمدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة المهندس أيمن رشاد، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2 أرقام (3 – 4 – 8 – 9 – 11 – 16 – 17 – 24 – 25 – 27 – 31 – 32 – 35 – 36 – 41 – 44 – 47 – 48 – 50 – 51 – 52 – 56 – 60 – 61 – 63 – 69 – 70 – 75 – 85 – 89 – 90 – 93 – 96 – 97 – 100 – 104 – 105 – 108 – 109 - 111)، يوم الأحد 16 يوليو 2023، ثم باقي القطع تباعا.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مدينة قنا الجديدة قطع أراضي الإسكان المميز

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