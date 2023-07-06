القصير يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية المشروعات المستقبلية المشتركة

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق، وذلك بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وخلال اللقاء أكد القصير على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية، مشيرًا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



‏وفي هذا الصدد طلب مدير عام المنظمة العربية قيام الجانب المصري بتقديم الدعم الفني إلى الجانب اللبنانى في الاستزراع السمكي نظرًا لقيام المنظمة العربية بإنشاء مزرعة سمكية بلبنان وتدريب الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي بدولة لبنان، وذلك في إطار اهتمام المنظمة بدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام بالدول العربية.

كما عرض "الدخيري" مبادرة دعم القطاع الزراعي في السودان لتحسين أوضاع الأمن الغذائي المحلي والإقليمي، وأكد "القصير" على اهتمام الدولة المصرية بدعم الأشقاء في السودان.

وقام "الدخيري" باستعراض عدد من موضوعات التعاون والمشروعات المستقبلية بين مصر والمنظمة العربية منها مجالات إنتاج وتصنيع الألبان وتربية الماشية والتلقيح الاصطناعي، والتي بدورها تساهم في حل مشكلة الأمن الغذائي.

كما استعرض "الدخيري" أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والموضوعات المقترحة والمزمع عقده الأسبوع المقبل بالقاهرة، وحضر اللقاء الدكتور سعد موسي، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.