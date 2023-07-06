وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1083 لسنة 2023، بأن يُؤذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار رقم 1083 لسنة 2023 أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

تقرر أن يُؤذن لـ 21 مواطنا أولهم كريم محمد السيد عبد العزيز، وآخرهم علي محمد علي هلالي المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلِّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.