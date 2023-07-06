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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزهم الكركديه.. مشروبات تساعدك على تخفيض ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم

يعاني البعض من مرض انخفاض ضغط الدم في الجسم، لذلك يحتاج المرضي لبعض الخطوات التى بمكن اتباعها من أجل تجنب تلك الأعراض.

ويبحث البعض عن مشروبات تساعد في انخفاض ضغط الدم لتجنب الدوخة والشعور بالغثيان والإغماء، في السطور التالية نقدم معلومات عن أفضل المشروبات السهلة والبسيطة التي ستساعدك كثيراً وستعمل على تخفيف آلمك، وذلك وفقاً لموقع “goodrx health”.

- مشروبات تساعدك على تخفيض ضغط الدم

إذا كنت تعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم يمكنك خفضه بمشروبات سهلة ومتاحة بجميع المنازل وفي وقت سريع  من أبرزهم  التالي:

1 - عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، والتي ثبت أن لها العديد من الفوائد الصحية المختلفة، وإذا قمت بتناولها كعصير دون إضافة سكر ستساعد على انخفاض ضغط الدم.

2 - عصير البنجر 

يعرف أن  عصير البنجر يحتوي على النترات التي يمكن أن تحسن تدفق الدم في الجسم، وأظهرت تجربة سريرية أنه عندما يشرب شخص ما أكثر بقليل من كوبين من عصير البنجر مرة واحدة في اليوم سيعمل على تنظيم ضغط الدم.

3 - عصير الكركديه

يعتبر عصير الكركديه من ضمن العصائر القوية، التي تعمل على خفض ضغط الدم في الجسم ويمكنك تناوله باردا.

4 - اللبن خالي الدسم

يحتوي اللبن الخالي من الدسم على البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والمعادن التي من المعروف أنها تساعد في خفض ضغط الدم.

- مشروبات يجب تجنبها عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم

1 - يجب أن يبتعد مرضى الضغط عن تناول مشروبات الطاقة.

2 - تجنب شرب الكحوليات.

3 - ابتعد عن شرب المشروبات الغازية.

4 - احذر من تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين.

ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم الكركديه الضغط عصير البنجر

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