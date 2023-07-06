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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وقف 58 تعد على أراض زراعية وأدوار مخالفة في قطور بالغربية

أراض زراعية
أراض زراعية

أحبطت رئاسة مركز ومدينة  قطور بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 58 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال  إجازة العيد.

وأوضح ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة قطور، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 58حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

خلال العيد وقف بغداد حالة وبناء الأراضي الزراعية بمركز قطور

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