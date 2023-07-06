انتقامًا من طليقها.. حكم تاريخى بالحبس سنة لسيدة منعت ابنها من التعليم

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار تامر حبيب رئيس المحكمة، حكمها بحبس (هـ . ر) لمدة سنة، وذلك لمنعها نجلها من الذهاب للمدرسة، ويعد هذا أول حكم يصدر على هذه الشاكلة بمحاكم جمهورية مصر العربية.

وأكد عمرو الليثى، محامي والد الطفل، أن بداية القصة كانت في أول العام الدراسي، حينما قدَّم الأب لنجله في المدرسة ودفع المصروفات المدرسية واشترى له الزى المدرسي وأبلغ طليقته باسم المدرسة التي لا تبعد عن محل إقامتها بأكثر من 500 متر، وكان سعيدًا أنه سوف يرى نجله أخيرًا بعد أن حرمته طليقته من رؤيته منذ حوالى سنة وأنه سوف يبدأ حياته الدراسية وسيعيش بشكل طبيعي مثل أقرانه.

ووقف أمام المدرسة في أول يوم دراسي مشتاقًا لرؤية نجله وضمه لحضنه إلا أنه فوجئ أنه لم يذهب للمدرسة فاتصل بطليقته التي أخبرته أنه لن يذهب للمدرسة، وعلى الفور لجأ إلى محاميه الذى رفع جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الأم لمنع نجلها عن التعليم مستندًا إلى المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 التي تنص في فقرتها الخامسة على (يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا مُنِعَ عن التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر).

وقدم خطابًا من المدرسة أن نجله لم يحضر منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته، وقدم إيصال سداد المصروفات وفاتورة شراء الزى المدرسي.

ولم تبرر الأم أمام المحكمة سببًا معقولًا لمنع نجلها من التعليم، فاطمأنت المحكمة إلى أن هذه الأم كانت قد أجرمت في حق نجلها، وأصدرت حكمًا تاريخيًا بحبسها لمدة سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه.