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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سيدة وزوجها أثناء محاولة ترويجهما المواد المخدرة بكورنيش المقطم

متهمة
متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة و زوجها بحوزتهم نصف كيلو من من مخدر الحشيش و الاستروكس بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المقطم مستقلين سيارة تاكسي قيادة المتهم الثاني، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش  وزنت ٣٥٠ جرام و ٢٠٠ جرام من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وتم إخطار اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، وأمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

أتى أجهزة الأمنية أحرز اجهزة أجهزة الأم ٣٥٠ اتجار في المخدرات اجتماعى إخطار ا ادي

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