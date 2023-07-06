ضبط سيدة وزوجها أثناء محاولة ترويجهما المواد المخدرة بكورنيش المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة و زوجها بحوزتهم نصف كيلو من من مخدر الحشيش و الاستروكس بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المقطم مستقلين سيارة تاكسي قيادة المتهم الثاني، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت ٣٥٠ جرام و ٢٠٠ جرام من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وتم إخطار اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، وأمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.