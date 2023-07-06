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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق الداخلة العوينات

رجال الاطفاء أثناء
رجال الاطفاء أثناء السيطرة على الحريق

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة بالوادي الجديد، على حريق نشب في سيارة مواد بترولية قبل وصوله إلي خزان السولار.

 

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأم الوادي الجديد بوجود انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق الداخلة / العوينات واشتعال النيران أسفل السيارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاطفاء بمركز الداخلة لمكان الحريق والذي تم السيطرة عليه قبل وصول النيران الي خزان السولار.

 

تم عمل تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث.

انقلاب سيارة مواد بترولية

 

انقلاب سيارة مواد بترولية
سيطرت الحماية المدنية والإطفاء الوادي الجديد حريق سيارة مواد بترولية اشتعال النيران وإبلاغ النيابة العامة

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