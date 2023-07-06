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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أمسية شعرية غنائية فى ختام احتفال الإنتاج الثقافى بذكرى 30 يونيو

احتفال الإنتاج الثقافي
احتفال الإنتاج الثقافي بذكرى ٣٠ يونيو

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات احتفاله بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بأمسية شعرية غنائية أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

 

شارك في الحفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حيث قدمت فرقة المركز الموسيقية باقة من أشهر الأغاني الوطنية، تغنى بها المطرب أحمد محسن والمطربة حنان الخولي والمطربة هند عمر، منها "عظيمة يا مصر، أنا المصري، يا أغلى اسم في الوجود، طوف وشوف، يا حبايب مصر، مصر التي في خاطري، على الربابة، مصر اليوم في عيد، تسلم الأيادى" .

 

كما ألقى الشاعر محمد بهجت، مجموعة من قصائده الشعرية فى حب الوطن، وأخرى لتمجيد الشهيد وما قدمه من تضحيات فى الدفاع عن أرض الوطن، حازت على إعجاب الحضور وأشادوا بها .

 

يشار إلى أن فعاليات البرنامج قدمت مجانا للجمهور يوميا في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، ضمن العديد من الفعاليات التي نظمتها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .

ثورة ٣٠ يونيو وزيرة الثقافة قطاع شئون الإنتاج الثقافى مسرح ساحة مركز الهناجر المركز القومي للمسرح

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