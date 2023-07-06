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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعب الإسماعيلى يحسم الجدل: الكرة لمست يدى قبل دخولها شباك الأهلى

مباراة الأهلي والإسماعيلي
مباراة الأهلي والإسماعيلي

حسم محمد حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الجدل بشأن الهدف الذي تم إلغائه في مباراة الدراويش أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله بيرسي تاو ضمن الجولة 18 المؤجلة من بطولة الدوري.

وقال محمد حسن، في تصريحات تليفزيونية: "الكرة بالفعل لمست يدي اليسرى قبل دخولها شباك النادي الأهلي".

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدف التعادل لصالح الإسماعيلي بعد دقائق من هدف بيرسي تاو، بعدما لمست الكرة يد محمد حسن.

ورفع الأهلي رصيده عند 72 نقطة في صدارة جدول الدوري ويحتاج إلى 5 نقاط فقط والوصول إلى النقطة 77 والتتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

محمد حسن الاهلى الاسماعيلى الدورى المصرى مباراة الأهلي والإسماعيلي

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