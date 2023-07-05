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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة الأزهرى: نرفض بصورة قاطعة أدنى مساس أو تهاون أو تهجّم على مقدساتنا

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن حادث حرق وتمزيق المصحف الشريف، حادث متكرر، لافتًا إلى أنه قبل عدة شهور كان قد حدث نموذج له، وقبلها بفترة حدث نموذج آخر وهي متصلة بالرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والتي حدثت قبله بعدة سنوات. 

وأضاف الأزهري خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc: "في تقديري أن هذا المسلسل لن يتوقف وأنه سيستمر وأننا جميعًا كمسلمين نرفض هذا التصرف رفضًا قاطعًا، معقبًا: "نقول للعالم إن هذا التصرف يؤذينا أذىً عظيمًا في أقدس وأعز ما لدينا، ونرفض بصورة قاطعة أدنى مساس أو تهاون أو تهجم على مقدساتنا واعتقادنا في المولى جل جلاله، وعلى المصحف الشريف، وعلى الكعبة المشرفة، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى شعائر الإسلام العظمى، نحن نرفض بصفتنا ربع سكان العالم، 2 مليار إنسان مسلم على وجه الأرض نأبى ونرفض تمامًا أن يُمس أو يُهان شيء من مقدساتنا". 

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