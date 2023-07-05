تأجيل محاكمة 5 متهمين قتلوا مواطنًا بسلاح ناري بمنشأة القناطر لـ30 اغسطس

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 5 متهمين قتلوا مواطن بسلاح ناري بمنشأة القناطر، لسرقة سيارته، لجلسة 30 أغسطس المقبل.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين"حسن أ" و"حسين أ" و"وائل. ع" و"عماد. ع" و"سعید. ع" و"أمير. ح" توجهوا إلى حيث تواجد المجني عليه وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية حوزتهم، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه "محمد سامي محمد عبد العاطي" بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه "مصطفى. س"، بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية محل الاتهام اللاحق فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على السيارة على النحو المبين بالتحقيقات.