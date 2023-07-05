قناة الناس| أمين الفتوى يوضح نوعية الحدث التى تنتهى عندها طهارة الإنسان (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقاء أكدوا أن هناك أسبابًا تنتهي عندها الطهارة، فلا يباح للإنسان أن يصلي، بسبب حدث يمنع من صحة الصلاة والصيام.

وأضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحدث هو قيام سبب يمنع الإنسان من أداء العبادات التي تتوقف على الطهارة، لافتًا إلى أن الفقهاء قسموا الحدث إلى قسمين بناء على الحالة التي تعتري الإنسان وبها يتوقف عن عبادات كثيرة أو عبادات قليلة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.