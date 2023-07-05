غدًا.. الحكم على 7 متهمين بقتل عمدة المجالس العرفية بالجيزة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل عمدة المجالس العرفية بالجيزة لخلافات سابقة بينهما إلى جلسة الغد للنطق بالحكم.

بدأت الواقعة بخلافات نشبت بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهم ليقتل شخص من عائلة المجني عليه فرد من عائلة المتهم ليتجدد ثأر بعد 40 عاما، عندما ضربت ابنة المجني عليه بعض الأعيرة النارية أمام منزل المتهمين مما ترتب عليه تولد الثأر مرة أخرى، ليقتل 7 أشخاص من عائلة المتهمين عمدة المجالس العرفية لعائلة الطرف الآخر بالجيزة.