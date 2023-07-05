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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: لا تجوز قراءة القرآن فى هذه الحالة (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من يمسك المصحف وهو على الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس": "لازم نعرف الأول معنى الحدث الأصغر هو زوال العقل بالنوم، وخروج الريح أو الإخراج، وكلها منقضات للوضوء، أما الحدث الأكبر هو الحيض والنفاس والجنابة للرجل والمرأة".

وتابع: "الحدث الأصغر نقرأ ولا نمس المصحف، والجنابة لا نقرأ ولا نمس المصحف، والحيض لا نقرأ ولا نمس المصحف إلا فى حال التعليم والتعلم". 

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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