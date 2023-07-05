للحد من البناء المخالف.. منطقة جنوب القاهرة تشن حملات موسعة

واصلت أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة فى شن حملاتها المكثفة والعمل على مدار اليوم تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية للارتقاء بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة وتوفير جميع الخدمات المقدمة المواطن بشكل حضاري يليق به إلى جانب تأكيدها على منع أي مخالفات للبناء أو تجاوزات من أي نوع وإزالتها في المهد طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وفي سياق ذلك تابعت نائب محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية لحي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وتم إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة أرض الملاءة بشارع رئاسة الجمهورية ومصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة كفر العلو خلف ميزان بسكول بحلوان حيث شملت المخالفة بناء سور بالطوب الابيض وإزالة الاعمال في حينه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية بمنطقة الملاءة حوض الجميزة بحلوان وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي.

وأشارت عبدالمنعم إلى أنه تم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الرصد الدائم لأي مخالفات والاستجابة السريعة لأي شكاوى واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوى أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

وقاد عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة بالتنسيق مع الإداره الهندسية حملة استهدفت إزالة جزئية لسقف مخالف بمنطقة الدواجن وتم مصادرة المضبوطات وإيداع بمخازن الحي وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت رئاسة حي المعادي تحت إشراف اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي بإيقاف أعمال مخالفة بمحل بعقار رقم 30 ش مكة بزهراء المعادي لقيامه بأعمال تشطيبات بدون تصريح كما تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 38 بشارع حجازي بنطاق المعادي القديمة وتم إزالة في المهد لحوائط جبسون بورد مخالفة وبدون ترخيص وتمت الحملة بالتعاون مع مدير المتابعة الميدانية ومدير الإشغالات ومسئولي المربعات والأجهزة المعاونة.

وقاد اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حي البساتين حملة ليلية والقوة المرافقة على العقار رقم 17 شارع بركات "بطاطا سابقًا"- بعزبة النصر وذلك أثناء الشروع في بناء مخالف بالطابق السادس وعمل شدة خشبية وحديدية استعدادًا لصب السقف بالخرسانة حيث تم إزالة تلك الأعمال وتم تكليف إدارة المتابعة الميدانية ومنطقة الإسكان باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بقيادة اللواء عبد التواب رفعت بإزالة شدة خشبية وتكسير سقف خرسانة بالدور السابع فوق الأرضي بعقار مخالف ومقام بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم 6 شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع الفيوم وجاري المتابعة واستكمال الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



وقام المستشار هشام أبو المكارم رئيس حي السيدة زينب بإزالة بناء مخالف في المهد بالعنوان 3 شارع البنان أرض يعقوب وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالحي.

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