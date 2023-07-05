غدًا.. الوكرة القطرى يقدم حمدى فتحى فى مؤتمر صحفى

أعلن نادي الوكرة القطري تقديم حمدي فتحي لاعب الفريق الجديد القادم من النادي الأهلي في مؤتمر صحفي غدًا الخميس.

وأعلن الأهلي رحيل لاعبه إلى صفوف فريق الوكرة القطري، مُوجهًا الشكر له بعد قضاء أكثر من 4 أعوام داخل القلعة الحمراء.

وكشف نادي الوكرة القطري، عن تقديم الدولي المصري حمدي فتحي في قاعة أسباير بفندق الشعلة لانضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم في تمام السابعة مساء.

وانضم حمدي فتحي إلى الوكرة في عقد يمتد حتى صيف 2027 مقابل 3.25 مليون دولار.

وشارك حمدي فتحي في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة.