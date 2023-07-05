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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز عامل خردة تسبب في حريق بـ4 محال بسوق عين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة عين شمس اليوم حجز عامل خردة لتسببه فى نشوب حريق بإحدى الأسواق بعين شمس ، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق بإحدى الأسواق بدائرة القسم، حيث التهمت النيران عددًا من المحلات التجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات دون إصابات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة مقيمًا بدائرة القسم، له معلومات جنائية، وتم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وأضاف أنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالي عليه، مما أدى لنشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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