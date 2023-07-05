إسعاد يونس تخرج عن صمتها وتوضح علاقتها بمشاجرة أحد فنادق الغردقة

ردت الفنانة إسعاد يونس، على الأخبار التي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وتحدثت عن مشاجرة وقعت بأحد الفنادق التابعة لها بالغردقة؛ بسبب نوعية اللحوم المقدمة بها.

وقالت إسعاد، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "تردد اسمي في عدة أخبار تتعلق بمشاجرة حدثت في فندق ما بالغردقة، وأؤكد أنني لست صاحبة الفندق مكان المشاجرة وليس لدي أي معلومات عن الواقعة، وبالتالي لن أقاضي أحدا لا أعرف من هو، رجاء توخي الحقيقة قبل إطلاق أخبار شكرا".

إسعاد يونس

تفاصيل الأزمة

كانت العديد من الأنباء قد ربطت بين اسم الفنانة إسعاد يونس، والفندق محل واقعة الشجار، وقيل إن اللحوم التي كانت سببًا للمشاجرة هي لحم "حمير".