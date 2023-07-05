قيد أبناء مطروح في الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والاتحاد المصري للسباحة

قال الدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم الموافقة على نادي الزمالك مطروح في قيد أبناء مطروح تحت مظلة الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والاتحاد المصري للسباحة وتمثيل المحافظة في جميع المحافل الرياضية القادمة.

وقدم رفاعي الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمهم الكامل للرياضة بالمحافظة والاهتمام بأبناء مطروح وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع الألعاب.

كما قدم الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والاتحاد المصري للسباحة على سرعة الموافقة لكي يتمكن أبناء مطروح في المشاركة في بطولات الجمهورية باسم المحافظة موجهًا الشكر والتقدير إلى دكتور أحمد حجازي استاذ السباحة بكلية التربية الرياضية بجامعة مطروح وصالح رحيم رئيس نادي الزمالك مطروح والكابتن أحمد شحاتة مدرب الفريق على مجهودهم الكبير فى التسجيل والمشاركة من أجل أبناء مطروح تشارك في جميع البطولات.