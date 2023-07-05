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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إبراهيم عادل يدخل التاريخ بعد قيادة الفراعنة إلى أوليمبياد 2024

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

دخل إبراهيم عادل، نجم المنتخب الوطني الأوليمبي وفريق بيراميدز التاريخ من أوسع أبوابه بعد قيادة الفراعنة إلى أوليمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر لأوليمبياد باريس 2024 بعد الفوز على غينيا بهدف نظيف والتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة لمواجهة المغرب.

وأصبح إبراهيم عادل أول لاعب مصري يتأهل للأوليمبياد مرتين متتاليتين.

كان إبراهيم عادل قد تأهل رفقة المنتخب الأوليمبي إلى أوليمبياد طوكيو 2020 والتي تأهل فيها الفراعنة إلى الدور ربع النهائي قبل الوداع أمام البرازيل.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة المغرب في الحادية عشر مساء السبت المقبل في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

إبراهيم عادل أوليمبياد 2024 المنتخب الأوليمبي المصري كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

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