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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي يوضح إيجابيات جذب المزيد من الاستثمارات التركية لمصر

محمد شعير
محمد شعير

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد سابقًا، إن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية له أهمية بالغة في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في أي بلد، مُشيرًا إلى أهمية تنامي العلاقات المصرية التركية باعتبارها فرص لجذب مزيد من الاستثمارات الواعدة. 

وأضاف “شعير” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا من خلال التواصل المباشر والمستمر مع الجهات المعنية في الحكومة التركية والمستثمرين الرئيسيين في تركيا، يمكن تحقيقه من خلال تنظيم الزيارات الرسمية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية التي تعقد في تركيا.

وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير المرونة والشفافية في القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، من خلال إطلاق حزمة من الحوافز المالية وفرض ضوابط مشددة لحماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات التأشيرات والتصاريح.

وأكد أن جذب الاستثمارات التركية يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء شراكات استراتيجية بين الشركات والمؤسسات في البلدين، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز التجارة والتبادل الاقتصادي المتبادل.

وأوضح أن جذب الاستثمارات التركية لمصر يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين، فعندما تستثمر الشركات التركية في البنية التحتية والصناعات المختلفة في مصر، يتم توظيف العديد من العمال المحليين وتحسين مستوى العيش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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