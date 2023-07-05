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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسطوانة غاز تتسبب في إصابة زوجين بحروق فى الدقهلية

حريق
حريق

شهدت قرية دنجواي التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، إصابة زوجين بحروق من الدرجة الثانية، وذلك إثر نشوب حريق في منزلهما نتيجة انفجار أسطوانة الغاز، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بنشوب حريق في منزل بقرية دنجواي دائرة المركز، وإصابة زوجين بحروق متفرقة.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق شب في منزل المواطن حسين م.م.ع. 45 سنة، مقيم بدنجواي، وتمكن الأهالي من إطفاء النيران قبل وصول القوات.

وكشفت التحقيقات والمعاينة الأولية، أن الحريق شب نتيجة انفجار خرطوم أسطوانة الغاز داخل مطبخ الشقة، وأسفر عن إصابة مالك المنزل وزوجته وتدعى نعيمة ع.ال.ال. 40 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، وتم نقلهما لمستشفى شربين المركزي وتحويلهما لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن احتراق محتويات المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قريه دنجواي شربين الدقهلية حروق حريق

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