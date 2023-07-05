تعليم الغربية يهنئ الطالبتين الأوائل على الدبلومات الفنية ويشيد بمدرسة تطاى بالسنطة

قدم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة إلى كل من الطالبة آية ضياء قطب قطب الحفناوي، الحاصلة على المركز الأول الجمهوري في امتحان الدبلومات الفنية للمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات، بمدرسة الشهيد مجدي عبدالحميد أبوالنعاس التجارية المشتركة بإدارة السنطة.

والطالبة علياء عطية إسماعيل العالم، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحان الدبلومات الفنية للمدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات (إعداد مهني)، بمدرسة الشين الثانوية الصناعية بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

وأهدى وكيل الوزارة التهنئة أيضًا لأولياء أمور الطلبة، ومديري المدارس والإدارات التعليمية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات، وأثنى على إدارة ومعلمي مدرسة الشهيد مجدي عبدالحميد أبوالنعاس التجارية المشتركة بإدارة السنطة، لحصولهم على المركز الأولى على الجمهورية للعام الثاني على التوالي.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد وجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى، والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقي التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

e32e3bd1-b0ae-49a0-b2aa-5e668bb51a2b