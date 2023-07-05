ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الغربية يهنئ الطالبتين الأوائل على الدبلومات الفنية ويشيد بمدرسة تطاى بالسنطة

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قدم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة إلى كل من الطالبة آية ضياء قطب قطب الحفناوي، الحاصلة على المركز الأول الجمهوري في امتحان الدبلومات الفنية للمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات، بمدرسة الشهيد مجدي عبدالحميد أبوالنعاس التجارية المشتركة بإدارة السنطة.

والطالبة علياء عطية إسماعيل العالم، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحان الدبلومات الفنية للمدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات (إعداد مهني)، بمدرسة الشين الثانوية الصناعية بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

وأهدى وكيل الوزارة التهنئة أيضًا لأولياء أمور الطلبة، ومديري المدارس والإدارات التعليمية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات، وأثنى على إدارة ومعلمي مدرسة الشهيد مجدي عبدالحميد أبوالنعاس التجارية المشتركة بإدارة السنطة، لحصولهم على المركز الأولى على الجمهورية للعام الثاني على التوالي.

واعتمد الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد وجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى، والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقي التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

e32e3bd1-b0ae-49a0-b2aa-5e668bb51a2b
e32e3bd1-b0ae-49a0-b2aa-5e668bb51a2b
7ebccd7b-aef2-4b3e-a030-59fa686f9355
7ebccd7b-aef2-4b3e-a030-59fa686f9355
تعليم الغربية يهنئ الطالبتين الأوائل علي الدبلومات الفنية ويشيد بمدرسة تطاي بالسنطة إستراتيجية تطوير التعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي الدبلومات الفني التوفيق والنجاح امتحانات الدبلومات الفنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

بعد حريق سوق عين شمس.. عامل الخردة: "هربت خوفًا من الأهالى"

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

التحقيق فى مصرع تاجر أغنام بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا