تعرف على أجندة فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية عددًا من الأنشطة الفاعليات الثقافية المتنوعة، خلال شهر يوليو الجاري، ونسعرض في السطور التالية برنامج هذه الفعاليات ومواعيدها.

أجندة فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تتضمن هذه الأنشطة، ندوة بعنوان مناقشة رواية "ثعلب ثعلب" للأديب أحمد فضل شبلول، الخميس، ويناقشها الدكتورة سحر شريف أستاذ الأدب العربي الحديث جامعة الاسكندرية والدكتورة زينب فرغلي رئيس قسم النقد والبلاغة كلية دار العلوم المنيا، كما يدير الندوة الأديبة رشاد بلال، في تمام الساعة 7م.

كما ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 يوليو، احتفالية بمناسبة ثورة 30 يونيو/ وتتضمن الفاعلية معرضًا لصور الأطفال وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "أم الدنيا" من إخراج عادل حجازي، والاستعراض الراقص للأطفال من إعداد ميرو حسين.

وفي الاثنين 10 يوليو، يقيم المركز ندوة ثقافية فنية، بحضور المتحدثين الدكتورة شيرين حلمي المدير التنفيذي لمجموعة شركات فاركو للادوية مع فقرة فنية غنائية بمصاحبة تخت شرقي، في تمام الساعة ٧ مساءً قاعة المسرح.

ويعقد المركز في الاربعاء 12 يوليو، لقاء وحوار مفتوح مع رائد الأعمال محمد أبو النجا حول كيف أن تكون من رواد أعمال المستقبل فى مجال التكنولوجيا فى الشرق الاوسط وأفريقيا يدير اللقاء الدكتورة شيرين حلمي الساعة 7 م بقاعة المسرح .

وفي يوم الاثنين 24 يوليو، ينظم المركز ندوة بعنوان مناقشة ديوان دوبامين للشاعر أحمد الشيخ، ومناقشة الكاتبة والناقدة، رانيا ثروت، ويدير اللقاء الشاعرة والصحفية، جيهان حسين، في تمام الساعة 7 مساءً .

وفي يوم الاربعاء 26 يوليو، من المقرر افتتاح معرض الفنانة أمل أحمد الساعة 6 م بقاعة الأخوين وانلى و يستمر حتى 1 أغسطس 2023.

الورش الفنية السبت من كل أسبوع

تقام ورشة البيانو للأطفال إشراف، إيمان رشيدي محمد الروبي، في تمام الساعة 11ص -3م، أما ورشة الجيتار، من إشراف، أحمد عبد الرحمن حسن عطية الساعة، فتكون الساعة 3ظهرًا.

بالإضافة إلى ورشة الباليه تحت إشراف، مى سعد محمود، في تمام الساعة 5 – 8 م، أما ورشة البيانو للكبار، فتكون إشراف مى أحمد صلاح الدين ( مي شلبي) الساعة11ص-8 م

وينظم المركز ورشة عرائس ونحت، من إشراف، رضوى أمين إبراهيم حسين الساعة 5 -6.30م، وورشة الكمان، من إشراف، جون سمير صادق في تمام الساعة 3-9م.

وأيضًا تقام ورشة اكتشاف المواهب الفنية (الفنون التشكيلية) لذوى الهمم، تحت إشراف الدكتورة أميرة يحيي عبد الباسط زيتون الساعة 2-4م.