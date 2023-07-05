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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرز علامات وأعراض التهاب الكبد التحذيرية ونصائح الوقاية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعدّ التهاب الكبد أحد الأمراض الشائعة بين الكثير، والذي ينتشر من خلال الطعام والماء الملوثين أو الاتصال المباشر مع الشخص المصاب بالعدوى، ويمكن أن يسبب المرض أعراضًا خفيفة أو شديدة. 

تنشر «الدستور» في السطور التالية أبرز علامات وأعراض التهاب الكبد التحذيرية ونصائح الوقاية.

وبحسب الدكتور مصطفى داود، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمى، فإنَّ أبرز أعراض التهاب الكبد، تشمل: فقدان الشهية والغثيان والحمى والإسهال والشعور بالضيق وعدم الراحة في البطنوالبول داكن اللون، وغيرها.

أبرز علامات وأعراض التهاب الكبد التحذيرية ونصائح الوقاية

وقال استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمى، إنَّ التهاب الكبد شديد العدوى ولكن يتم علاجه في غضون أسابيع أو أشهر قليلة دون أي تأثير كبير على صحة الكبد على المدى الطويل وعادة ما يتعافى المرضى بشكل جيد. 

 

وأوضح داود أن التهاب الكبد عادةً يأتي من خلال الطعام غير الصحي أو المياه الملوثة وهو شائع في موسم الصيف، مُشيرًا إلى أنَّه لا يوجد علاج محدد للعدوى وبالتالي من المهم منع الإصابة بها.

 

وتابع أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو أمراض الكبد معرضون لخطر الإصابة بفشل الكبد وحتى الوفاة، لذا يحتاج كبار السن إلى توخي مزيد من الحذر لأنهم معرضون لخطر أكبر.

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وأشار استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي إلى أنَّه عادة ما يتم إعطاء حقنتين من لقاح التهاب الكبد الوبائي (أ) للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر، وهناك أيضًا لقاح مركب يمكن أن يقي الأشخاص من عدوى التهاب الكبد A والتهاب الكبد B، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.

 

ونصح بمجرد أن يلاحظ شخص ما ظهور هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب المختص.

 

ويمكن الحد من انتشار التهاب الكبد عن طريق الإمدادات الكافية من مياه الشرب الآمنة، وممارسات النظافة الشخصية مثل غسل اليدين بانتظام قبل الوجبات وبعد الذهاب إلى الحمام.

الكبد التهاب الكبد الجهاز الهضمي أمراض الكبد الدكتور مصطفى داود

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