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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: الثانوية العامة ستكون مريحة للطلاب

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه زار مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قائلا:" انبهرت انبهارا كبيرا جدا بسبب قدرات الطالب المصرى، فالطالب المصري لما يلاقى فرصة بيتقدم".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الثانوية العامة أيضا لها رؤية جديدة لدى الوزارة منها إتاحة نظام محاولات للطلاب لأكثر من فرصة، لأن نظام الفرصة الواحدة حاليا مرعب للطلاب وستكون الثانوية العامة مريحة ويكون نظام الإسراع التعليمى، قائلا: "ممكن طالب ياخد الثانوية العامة فى سنتين أو ثلاث سنوات وستكون هناك رؤية قوية".

من جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن دولا أوروبية وعربية تطلب خريجى المدارس الفنية للعمل بها منها ألمانيا وإيطاليا ويتم تجهيز طلاب المدارس الفنية من حيث التحدث باللغات للتواصل، موضحا أنه يتم تطبيق نظام الجدارات بشكل كامل فى المدارس الفنية، كما سيتم التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث وصلت إلى 52 مدرسة.

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