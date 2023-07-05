اليوم .. افتتاح دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 15 لعام 2023 بالجزائر

ينظم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)، دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر لعام 2023 بالجزائر

وتحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال الفترة من (5 – 15) يوليو الجاري وذلك بحضور لفيف من وزراء الشبـــاب والرياضـــــة العرب وكبار الشخصيات الرياضية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بحامعة الدول العربية ممثلة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، حيث ستُلقي كلمة الجامعة العربية، ومشاركة وزير مفوض فيصل على غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تعمل دائماً على النهوض بالرياضة وتعزيز وإطلاق الطاقات للمنافسة الشريفة، وتعزيز قيم التسامح والتآخي، وتطوير الثقافة والتنشئة الرياضية لجعلها أسلوب حياة صحي في مجتمعاتنا العربية من أجل إعداد وتنشئة جيل يتمتع بالصحة والقوة والانطلاق نحو الانجاز والمساهمة بفعالية في عملية التنمية.

وشددت على أن التعاون في مجال الرياضة يدعم العمل العربي المشترك ويعزز العلاقات العربية ويتيح الفرصة لشباب ورياضي الوطن العربي للتواصل والتعارف، كما يعزز قيم السلام والحوار والانفتاح لديهم، إذ أن مكانة الأمم تُقاس بما تملكه من موارد بشرية مؤهلة ومؤثرة في رفع اسم بلدها عالياً.

وأشارت إلى أن دورة الألعاب الرياضية العربية تعد من أكبر الملتقيات الرياضية للبلدان العربية التي تقام كل أربع سنوات، حيث تم تنظيم أول دورة في عام 1953 في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 يوليو إلى 10 أغسطس 1953.

وقالت الجامعة العربية "مروراً بأربعة عشر دورة.. نحتفل اليوم في رحاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لننطلق سوياً من خلال فعاليات الدورة الخامسة عشر من الدورة الرياضية العربية الكبرى".