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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب رئيس "المؤتمر" عن العلاقات مع تركيا: مصر تنتهج سياسة خارجية رشيدة

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

رحب اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر برفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لمستوى السفراء مؤكدا أن الدولة المصرية لديها سياسة خارجية رشيدة تتفاعل إقليميا ودوليا بمرونة وحكمة تجاه التغيرات والأزمات التي تطرأ على العالم.

وقال فرحات، في بيان اليوم، إن عزم البلدين تعزيز علاقاتهما الثنائية يصب في صالح اقتصاد البلدين بتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة عن طريق زيادة الاستثمارات بما يحقق مصلحة الشعبين المصري والتركي، ويساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين.

وأكد أن تعيين السفراء يفتح المجال أمام تعزيز الأدوار الإقليمية التي تلعبها البلدين ستؤدي إلى تغيرات في التوازنات الإقليمية باعتبار أنهما من الدول الكبرى في المنطقة خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى المشكلات التي تواجه المنطقة ككل، لافتا إلى أن "قرار رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا يمثل وعيا مختلفا من قبل الدولتين تجاه تحديات المرحلة الراهنة ومقتضيات مواجهتها، ويفتح آفاقا لمستويات أعلى من التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الثنائية، ويدعم أيضًا التنسيق والتشاور بغرض إحداث تقدم على صعيد تسوية بعض الملفات الإقليمية مثل ليبيا وشرق المتوسط وسوريا".

وأوضح فرحات أن التقارب السياسي بين مصر وتركيا سيقابله تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد بلغ 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليارات دولار، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا.

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