خطورة الإسراف في الفيتامينات دون إستشارة الطبيب

يعتقد بعض الأشخاص أن الإفراط في تناول الفيتامينات قد لا تؤذي الجسم، وسيعطيهم نتيجة جيدة ولكن هذا ليس صحيح.

إذا تناولت مكملات الفيتامينات دون فهم حاجتها أو وظيفتها أو إستشارة الطبيب، سيتسبب ذلك في ضرر كبير على جسمك وستحصل على نتيجة عكسية.

ونرصد لكم في السطور التالية خطورة الإسراف في الفيتامينات وتناولها دون استشارة الطبيب وذلك وفقاً لموقع “news18” وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

خطورة الإسراف في الفيتامينات دون استشارة الطبيب

يعتبر تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية من ضمن العناصر الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص ولكن إذا كنت تتناولها دون الذهاب واستشارة الطبيب سيتسبب لك في مشاكل صحية عديدة إليكم أبرزها:

1 - يمكن أن تسبب الجرعات الزائدة من الفيتامينات لأعراض صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وآلام البطن واضطراب الرؤية وحتى تلف الكبد.

2 - إذا تناولت الفيتامينات والمكملات الغذائية دون اللجوء للطبيب ستتسبب الجرعة الزائدة في الشعور بالغثيان وضغطًا شديدًا داخل الجمجمة.

3 - ومن ضمن الأعراض التي يشعر بها المفرط في تناول الفيتامينات هي تساقط الشعر واضطراب الجهاز الهضمي والتعب وتلف الأعصاب الخفيف.

4 - يمكن أن يكون لأي مكون في الفيتامينات المتعددة سام، وإذا تم تناوله بجرعات كبيرة ، ولكن أهم العناصر التي يجب القلق بشأنها هي الحديد والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين أ.

فيتامينات يمكنك الحصول عليها دون استشارة الطبيب

1 - يمكنك الحصول على الفيتامينات من الطعام الصحي الطبيعي الذي سيمد جسمك بالطاقة دون اللجوء لتناول للفيتامينات.

2 - تناول العصائر الطبيعية من خلال الفواكه التي ستمد جسمك بالحيوية والشعور بالراحة النفسية الجيدة.

3 - عليك بممارسة الرياضة اليومية هذا سيساعد على بناء جسمك بصورة كاملة.