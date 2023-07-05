انطلاق امتحانات الدور الثانى بالدبلومات الفنية 29 يوليو

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الدبلومات الفنية 2023، دور ثان بداية من 29 يوليو الجاري، ويسمح لمن رسب فى مادة أو مادتين بدخول امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية.

وينطلق، بعد قليل، المؤتمر الصحفي لاعتماد إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري- فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني.

وتضمنت قائمة الأوائل الطالبة ندى أيمن عشري العبد، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية، من محافظة المنوفية، المركز الأول على مستوى الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات.

والطالب عمر محمد محمدي، من مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، وحصل على المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات.

والطالبة فيرنا أسامة إسكندر، مدرسة فندقى من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية دبلومات فنية.

والطالبة إنجى خالد السيد محمود، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية.

والطالبة منة الديب في الدبلومات الفنية من مدرسة رأس البر الفندقية، وحصلت على المركز الأول.

والطالب محمد رزق سليمان قنيبر- قرية الحدادي- سيدي سالم الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7.

والطالبة فيرينا أسامة إسكندر بمدرسة إسكندرية الفندقية المشتركة العسكرية بمحافظة الإسكندرية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية دبلوم فني فندقي.

والطالبة بسمة شوقي عبدالحميد بمدرسة الشهيد هيتم سامى الصناعية بنات بإيتاى البارود، لحصولها على المركز الثانى على مستوى الجمهورية نظام الجدرات.