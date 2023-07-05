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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تصدير كلينكر وصودا كاوية للأسواق الخارجية

صادرات
صادرات

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استمرار وزيادة عمليات شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية من موانئ المنطقة إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان صادر اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل السفينة YUANPING SEA القادمة من ميناء دمياط لشحن 54 ألف طن من خام الكلينكر إلى أسبانيا، كما تم استقبال السفينة WORLD RUBY القادمة من حوض البحر المتوسط لشحن 53 ألف طن من خام الكلينكر إلى ليبيريا.

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة  DICLE DENIZ القادمة من اليونان وذلك لشحن 3150 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

يأتي ذلك ضمن النشاط الملحوظ الذي تتمتع به الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الآونة الأخيرة، حيث حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي، وهو تقييم مقارن لتقييم أداء الموانئ بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الخطوط في مجال تداول الحاويات، كما يؤثر حجم التداول بالميناء على التقييم، بالإضافة إلي رقمنة الخدمات بالميناء.

يأتي هذا بالإضافة إلى أعمال التطوير، حيث تم تنفيذ 5 كم جديدة من الأرصفة بميناء شرق بورسعيد وتم التعاقد على تشغيلها بالكامل، كما يجري الانتهاء من أعمال الإنشاءات برصيف الرورو (محطة قناة السويس لتداول السيارات- SCAT) للبدء في تنفيذ مرحلة التشغيل خلال الأشهر المقبلة.

أما ميناء غرب بورسعيد فتضمنت خطة تطويره إعادة توظيف المساحات غير المستغلة على الأرصفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة "رصيف عباس" بطول 670 مترًا، وعمق 17 مترًا ليصبح محطة متعددة الأغراض بتكلفة إجمالية لمشروع تطوير الرصيف وصلت إلى 1.4 مليار جنيه.

الاسواق الخارجية استقبال الاقتصادية لقناة السويس الاسواق الإنشاءات

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