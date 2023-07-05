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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هاريسون فورد يتصدر شباك التذاكر المصري في الأفلام الأجنبية

هاريسون فورد
هاريسون فورد

تمكن الجزء الخامس من فيلم الأكشن والمغامرات Indiana Jones and the Dial of Destiny أن يتصدر شباك التذاكر المصري منذ الأسبوع الأول لعرضه محققا 1,170,539 جنيه مصري خلال فترة العيد، بينما حقق ما يقرب من وصلت إلى 131 مليونا دولار بشباك التذاكر العالمي، منذ طرحه يوم 30 يونيو الماضي.

وانقسمت إيرادات العمل بين 60 مليوناً و368 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و70 مليونًا و179 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي. 

قال النجم العالمي هاريسون  فورد: "شكرًا لكم على جعل هذه الأفلام تجربة مدهشة لنا جميعًا. أنا فخور جدًا بالقول إن هذا الفيلم رائع" وأوضح أن "أفلام إنديانا جونز تدور حول الخيال والغموض، لكنها أيضًا تدور حول القلب والمشاعر، فلدينا قصة رائعة حقًا نرويها، بالإضافة إلى فيلم سيثير إعجابكم، مؤكدًا أن هذا الجزء هو آخر ظهور له بشخصية إنديانا جونز".

وعبر عن سعادته لعودته لشخصيته المفضلة "لم يكن الأمر كما لو أننا جلسنا لمدة 10 سنوات فى انتظار التوصل إلى فكرة، فعندما انتهينا من الفيلم الأخير، لا أعتقد أن أى شخص يفكر فى الذهاب وعمل فيلم آخر لبعض الوقت، لكن ظهرت بعض الأفكار المثيرة للاهتمام، لكنهم لم يهتموا تمامًا خلال فترة من الزمن، ثم وجدنا فكرة وسيناريو وقصة قوية أردنا سردها، ولقد شعرت بإحساس بالسلام، وبالرضا بعد إنتهاء التصوير وعرض الفيلم، فهذه الوظيفة بالذات التى قمت بها والمخرج جيمس مانجولد، وجميع الأشخاص الآخرين المعنيين قد اختتمت بطريقة لائقة، شعرت بالرضا حقًا بالنسبة لى، آمل أن يجد الآخرون ذلك مرضيًا كما فعلت".

وتم طرح الجزء الجديد من سلسلة   Indiana Jones بعد تقريبًا 15 عامًا، من الجزء الرابع من الفيلم الذي عرض عام 2008، أكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981، ولأول مرة في تاريخ السلسلة، لن يكون المخرج ستيفن سبيلبرغ  مخرجًا للفيلم، لكن سيكون من إخراج جيمس مانجولد، مع سبيلبرج وكاثلين كينيدي وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل كمنتجين.

وتم عرض فيلم "Indiana Jones and The Dial of Destiny" لأول مرة في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2023، العمل من إنتاج شركتى Disney وLucasfilm.، ويشاركه بطولة الجزء الجديد والر بريدج، مادس ميكلسن، أنطونيو بانديراس، بويد هولبروك، شاونيت رينيه ويلسون، توماس كريتشمان، توبي جونز.

ويدور فيلم  Indiana Jones and The Dial of Destiny فى خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بنحو 40 عامًا، طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

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